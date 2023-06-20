وزير العدل يكرّم عددا من رؤساء المحكمة الدستورية العليا

كرّم المستشار عمر مروان، وزير العدل، عددا من رؤساء المحكمة الدستورية العليا ممن أكملوا عطاءهم وسبق لهم العمل وزراء للعدل، وذلك خلال احتفالية المحكمة الدستورية العليا بإطلاق كتاب «ملامح القضاء الدستوري المصري».

وجاءت أسماء المكرمين كما يلي.

- اسم المستشار المرحوم بدوي إبراهيم حمودة، والذي شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال الفترة من 7-2-1970، وحتى 4-10-1978، وتسلّم عنه التكريم المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

- اسم المستشار المرحوم أحمد ممدوح عطية، الذي شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال الفترة من 9-10-1970، وحتى 31-8-1982، ويتسلم عنه التكريم، المستشار عبدالعزيز محمد سلمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

- اسم المرحوم المستشار فاروق محمود سيف النصر، الذي شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال الفترة من 19-9-1982، وحتى 30-6-1983 وتتسلم عنه التكريم كريمته هناء فاروق محمود سيف النصر.

- اسم المرحوم المستشار ممدوح محيي الدين مرعي، ويتسلم عنه التكريم الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.