نتیجة الثانویة العامة 2023.. موعد الإعلان والكليات المتاحة للشعبتين

ينتظر الكثير من الطلاب ظهور نتیجة الثانویة العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية والتي من المقرر اعلانها رسميا عقب الانتهاء من عمليات التصحيح واعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

وبحسب التربية والتعليم فإن نتیجة الثانویة العامة 2023 ستعلن في الأول من أغسطس المقبل، حيث إن النتائج تعلن عقب مرور أسبوعين من آخر مادة حتى يتسنى تصحيحها إلكترونيا بالكامل بشكل دقيق ليحصل الطلاب على نتائجهم السليمة وظمان نزاهة العملية التعليمية.

نتیجة الثانویة العامة 2023

ويمكن لطلاب الثانوية العامة عقب ظهور نتيجه الثانويه العامه ٢٠٢٣ بشعبتيها مراجعة الكليات والمعاهد لتحضير الأوراق المطلوبة للتقديم، ومن بين الكليات المطلوبة للشعبة الأدبية كليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والتربية والأداب والحقوق بالإضافة لكليات أخرى ومعاهد.

وبالنسبة للشعبة العلمية يمكن للطلاب عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة التقدم لعدد من الكليات والمعاهد من بينها المتاحة لشعبة علمي علوم وهي كليات الطب البشري، كليات طب الأسنان، كليات الصيدلة، كليات العلاج الطبيعي، كليات الطب البيطري، وكليات التمريض، وعلمي رياضة كليات الهندسة، كليات التخطيط العمراني، كليات الفنون الجميلة «عمارة»، كليات الحاسبات والمعلومات، كليات الذكاء الاصطناعي.

تنسيق القبول بالجامعات

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بحضور ورئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة رؤساء الجامعات، العمل بقواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 للالتحاق بالجامعات بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي، ومنها كليات علمي رياضة 2023 المتاحة لطلاب الثانوية.