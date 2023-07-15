بدأ مكتب التنسيق، أعماله اليوم السبت، بتنظيم اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة، الذين يرغبون في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بها، وذلك وفقًا لقواعد القبول التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، والتي يتم التقديم لها إلكترونيًا، لتحديد أماكن وموعد الخضوع للاختبارات، فضلًا عن الرسوم المستحقة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن أماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

متى يفتح اختبار القدرات 2023؟

وتبدأ أعمال التنسيق لـ«اختبارات القدرات 2023» لمختلف الجامعات إلكترونيًا، بدءً من اليوم، وحتى الخميس 27 من الشهر الجاري.

كيف أحجز موعد في اختبار القدرات؟

وعن كيفية حجز موعد في اختبار القدرات، كشفت جامعة الفيوم، في بيان لها أنّه يتم من خلال عدة خطوات بسيطة والتي تأتي كالتالي:

الدخول على رابط التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط هنا. تسجيل الدخول لأداء اختبارات القدرات من خلال الرقم القومي ورقم الجلوس. اختيار نوع القدرات وفقًا لـ "الكلية" التي يرغب الطالب في الالتحاق بها. الإطلاع على موعد خضوع الطالب أو الطالبة لاختبارات القدرات. طباعة الإيصال.

كم مرة يحق للطالب دخول اختبار القدرات؟

وبحسب تصريحات السيد عطا المشرف على قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي، في بيان سابق، فإنّه يحق للطالب دخول اختبار القدرات مرة واحدة، ولا يحق للراسب في الاختبارات إعادتها، ولكن من حق الطالب التقديم والخضوع لاختبار القدرات لعدة كليات مختلفة في آن واحد.

أماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

وفيما يخص أماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بمحافظة الفيوم فإنّها جاءت كالتالي:

- اختبارات كلية الفنون الجميلة «فنون» في كلية الفنون الجميلة «فنون» جامعة حلوان بالزمالك.

- اختبارات كلية الفنون الجميلة «شعبة العمارة» في كلية الفنون الجميلة «عمارة» بالزمالك جامعة حلوان.

- اختبارات كلية الفنون التطبيقية في كلية الفنون التطبيقية ببني سويف.

- اختبارات كلية التربية الفنية في كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

- اختبارات كلية التربية الرياضية بنين وبنات في كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم.

- اختبارات كلية التربية النوعية «شعبة موسيقى» في كلية التربية النوعية بالدقي جامعة «القاهرة» موسيقية.

- اختبارات كلية التربية النوعية «فنية» في كلية التربية النوعية بالفيوم.

- اختبارات شعبتي «التربية الفنية» كلية التربية بجامعة السويس.

- اختبارات شعبة التربية الموسيقية في كلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

ما هي الكليات التي لها امتحان قدرات 2023؟

وفيما يخص الكليات التي لها امتحان قدرات 2023 فإنّها تتضمن الآتي:

- كليات التربية الرياضية.

- كليات الفنون الجميلة «عمارة وفنون».

- كليات الفنون التطبيقية.

- كليات التربية الفنية.

- كليات التربية النوعية شعب «موسيقية، ونوعية، والمسرح التربوي».

- كلية التربية بالإسماعيلية «شعبة التربية الموسيقية».