«التنمية المحلية» تستجيب لشكوى تراكمات القمامة بأرض الجولف في القاهرة

استجابت وزارة التنمية المحلية، لشكوى بعض المواطنين حول تراكم أكوام من القمامة بجانب أسوار العمارات وبين السيارات في شارع أسماء فهمي بأرض الجولف بمحافظة القاهرة، إضافة إلى قلة أعداد عمال النظافة للشركة العاملة بالمنطقة، مما أدى إلى تكدس القمامة بالشارع.

وجاء ذلك في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية بالتفاعل والاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين في جميع المحافظات، والعمل على إيجاد حلول سريعة، وإزالة أسباب الشكاوى، وذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء المقدمة للمواطنين.

الدفع بعدد من سيارات النظافة والعمال

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتواصل على الفور مع مسئولي إحدى الشركات العاملة في المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، وجرى الدفع بعدد من سيارات النظافة والعمال؛ لرفع تراكمات القمامة التي كانت تنتشر في الشارع.

وناشد «آمنة»، الوزارة المواطنين بالحفاظ على النظافة وعدم إلقاء أي قمامة على أبواب العقارات ووضعها في الصناديق المخصصة لذلك؛ للحفاظ على الشكل العام الخارجي للمنطقة.