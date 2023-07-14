«التنمية المحلية»: زراعة 138 ألف شجرة بالإسكندرية ضمن المبادرة الرئاسية

شدد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة والتي تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار.

جهود مبادرة 100 مليون شجرة

وفى سياق متصل، تلقت وزارة التنمية المحلية تقرير حول جهود محافظتي الاسكندرية وسوهاج في زراعة الأشجار وتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، ففي محافظة الإسكندرية، تم زراعة 138 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية منذ بداية تنفيذ المبادرة، والأسبوع الأخير تضمن زراعة297 شجرة مثمرة وغير مثمرة بحي غرب، فضلا عن زراعة 215 شجرة غير مثمرة بحي العجمي، وزراعة 98 شجرة مثمرة بنطاق حي شرق، بالإضافة إلى زراعة 40 شجرة مثمرة خاصة بأعمال الإدارة العامة للحدائق المركزية.

زيادة المساحات الخضراء

وفى محافظة سوهاج استمر الاهتمام بأعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بنطاق المحافظة، حيث تم زراعة الأشجار بمختلف الطرق والشوارع العامة والميادين بالحي، بينها زراعة 1400 شجرة جديدة خلال شهر.