«التنمية المحلية»: استمرار حملات إزالة التعديات وفعاليات مبادرة سند الخير

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 8 حتى 14 يوليو الجاري.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير أبرز نشاطات الوزارة وفقا لما نشره المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية ومن بينها الآتي:

السبت 8 يوليو

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن بدء المحافظات 8 يوليو انطلاق آخر مرحلة في الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

الأحد 9 يوليو

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتابعان الموضوعات والملفات المشتركة بين الوزارتين وفي مقدمتها ملف الحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات عليها ومنافذ توزيع السلع الغذائية للمواطنين، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

الإثنين 10 يوليو

رافق اللواء هشام آمنة وزير التنمية لمحلية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لواحة سيوة، وهي الزيارة الأولى لرئيس حكومة إلى الواحة منذ سنوات عديدة، بهدف متابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بسيوة، وتناولت الزيارة

الثلاثاء 11 يوليو

تلقى وزير التنمية المحلية، تقريراً حول مبادرة سند الخير التي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، حيث وصل حجم المبيعات إلى 325,7 مليون جنيه والتركيز على السلع الغذائية خاصة اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة لتخفيف العبء عن المواطنين.

الأربعاء 12 يوليو

شارك وزير التنمية المحلية، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 247، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، كما قام اللواء هشام آمنة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بافتتاح معرض صنع في الغربية للمنتجات والصناعات اليدوية والذي يضم أقساما متنوعة من المشغولات والصناعات التي تعكس المهارة اليدوية.

الخميس 13 يوليو

ناقش وزير التنمية المحلية، مع محافظ المنوفية الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظات للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ومبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما افتتح وزير التنمية المحلية معرض الحرف اليدوية الذي تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.