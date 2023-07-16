حبس عصابة في القاهرة الجديدة بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة

قررت النيابة العامة حبس عصابة مكون من 10 أفراد بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة والنصب على محاسب وسرقة ما يزيد عن 2 مليون جنيه منه، وتبين من التحقيقات أن أفراد العصابة علموا أن المحاسب استولى على مبلغ كبير من الشركة التي يعمل فيها فأعدوا خطة الجريمة مدعين أنهم ضباط شرطة حتى تمكنوا من الاستيلاء على المبلغ.

خديعة أفراد العصابة: احنا مباحث

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن أفراد العصابة داهموا منزل المحاسب في التجمع الأول في القاهرة الجديدة وقاموا بإصطحابه داخل سيارة ميكروباص بدزعم صدور أمر ضبط وإحضار له بناءً على شكوى مقدمة ضده بالاستيلاء على أموال شركته، وحال سيرهم طلبوا منه مبالغ مالية لإنهاء تلك الشكوى وإطلاق سراحه فوافقهم بعد انتحالهم صفة ضباط شرطة .

الاستيلاء على ملايين الجنيهات

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أن أفراد العصابة اصطحبوا المحاسب وتوجهوا لأحد البنوك وقام بتحويل مبلغ وقدره مليون و100 ألف جنيه على دفعتين لصالح حساب أحدهم ، وسحب مبلغ 150 ألف جنيه وإعطائه لهم يدًا بيد ، وبعدها قام بتحويل مبلغ مليون جنيه أخرى من خلال تطبيق بنكى لصالح حساب إحدى الشركات ، وقاموا بإطلاق سراحه .

حبس محاسب بتهمة السرقة

وأضاف بيان الداخلية أن المحاسب أبلغ الشرطة عندما فوجئ بسرقة مبلغ مالى وبعض متعلقاته من داخل السيارة، بالفحص وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب عصابة كان أحدهم يعرف حقيقة استيلاء المحاسب على مبلغ ضخم من شركته، وبمواجهتهم اعترفوا بانتحال صفة ضباط شرطة بتفاصيل الواقعة وباستدعاء مالك الشركة اتهم المحاسب بالسرقة فألقي القبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة فقررت حبسه أيضًا بتهمة السرقة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.