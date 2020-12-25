تفاصيل حبس 3 عاطلين بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة لسرقة خليجي

قررت النيابة العامة حبس 3 عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة رجال شرطة لسرقة مهندس خليجي الجنسية في منطقة قصر النيل، وبينت التحقيقات أن المتهمين نجحوا في خطف مهندس خليجي داخل سيارة بمنطقة قصر النيل ثم استولوا منه على متعلقاته الشخصية وفروا هاربين.

وأفادت التحقيقات أن المجني عليه مهندس بمركز صيانة سيارات "عربي الجنسية" أبلغ قسم شرطة قصر النيل أنه حال سيره في منطقة ميدان الجزيرة دائرة القسم تعرف على شخص إدعى أنه يمتلك شققا للإيجار وعرض عليه اصطحابه لمعاينة تلك الشقق.

المتهمون استولوا على متعلقات الضحية

وأوضح المجني عليه أنه فوجئ بآخرين يستقلان سيارة أجرة ملاكي "لم يتمكن من التقاط أرقامها " وقاموا باصطحابه بالإكراه داخل السيارة وتفتيشه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة والاستيلاء منه على متعلقاته الشخصية هي عبارة عن هاتفه المحمول، ساعة يد ، ومبلغ مالي 1200 جنيه ،و100 دولار أمريكي ثم تركوه في بولاق الدكرور.

القبض على المتهمين

وتمكنت المباحث من القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، تم أرشدوا عن مكان الهاتف المحمول وساعة اليد " المستولى عليهما"، وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي 1000 جنيه "من متحصلات الواقعة " وأدعوا أنهم أنفقوا باقي المبلغ المستولي عليه على احتياجاتهم الشخصية ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة، وأحيلوا إلي النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، بعد أن أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة وأن المتهمين يمارسون نشاطهم الإجرامي متخفين في شخصيات ضباط شرطة من أجل تنفيذ حيلهم في استدراج واستهداف ضحاياهم .