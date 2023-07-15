«صلاح حليمة»: مشاركة الرئيس السيسي بالقمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي مهمة

كشف السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي، التي انطلقت اليوم السبت، في العاصمة الكينية نيروبي.

التنسيق مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية

وقال نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت، إن هذا المؤتمر هو مؤتمر تنسيقي بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، مثل «الإيجاد»، وبعض التجمعات ذات الطابع السياسي.

أهمية القمة لدفع جهود التنمية المستدامة

وأضاف «حليمة» أن هذا الاجتماع في غاية الأهمية، لأنه يتعلق أساسًا بالتنمية المستدامة، في إطار مبادرة «النيباد»، التي تتولى مصر رئاستها للعامين المقبلين، وكذلك في عملية التنمية المستدامة التي تشمل نحو 18 قطاعاً.

وأشار إلى أنه سيتم تناول هذه القطاعات ذات الأهمية المختلفة، وكذلك فيما يتعلق بالبنية التحتية والتجارة الحرة والعلاقة بين المجموعات والتكتلات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن تناول موضوعات تغير المناخ والقضايا البيئية المختلفة والتداعيات الناجمة عنها.