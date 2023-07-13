إيهاب فهمي لـ«القاهرة الإخبارية»: «المتحدة» أرست قاعدة الدراما طوال العام

قال الفنان إيهاب فهمي، إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أرست قاعدة أن الدراما طوال العام، مشيرًا إلى أن الدراما المصرية ستظل هي الرائدة.

الدراما خارج رمضان

أضاف «فهمي»، خلال حواره ببرنامج «عاصمة الفنون»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: «الشركة المتحدة أرست قاعدة أن الدراما خارج رمضان مثل دراما رمضان، فالمشاهد سيتابع أعمالا فنية مهمة طوال فترات العام، وليس شهر رمضان فقط».

وتابع الفنان: أن الأعمال الفنية التي تنتجها الشركة المتحدة تتسم بالتعددية ما بين الكوميدي والتراجيدي وأعمال اجتماعية، وهو نجاح كبير للدراما، ومن ثم، فإن الدراما المصرية ستظل رائدة وبها الكثير من الفنانين والمخرجين والمؤلفين والمنتجين، مشددًا على أن مصر ليس لها منافس في الفن.

مواطن عربي

وأكد: «مصر دليل في الفن، وأي مواطن عربي يحفظ أغنية أو مسلسلا أو فيلما مصريا، وهذا أمر عظيم، لأن مصر لها طابع مميز في كل ما تقدمه من مهرجانات وفنون شعبية ودراما.. مصر كلمة كبيرة وعظيمة، وخيرها علينا، وكلنا خدامون لهذا الوطن العظيم».