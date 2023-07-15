عادل حمودة: التقيت نزار قباني لأول مرة عام 1982.. ونشرت قصيدته الممنوعة

تحدث الإعلامي عادل حمودة عن كواليس لقائه مع الشاعر الراحل نزار قباني منذ أكثر من 40 عاما، قائلا إنه «في عام 1982 التقيت نزار قباني أول مرة في لندن، حينما كان يزور مجلة الحوادث اللبنانية التي أعمل لديها، وانتقلت إلى لندن بسبب الحرب الأهلية، ووجدت نزار يجري حوارا صحفيا أسعدني المشاركة فيه، أسعدني أكثر فنجان القهوة الذي تناولته معه بعد الحوار في أحد فنادق لندن».

حمودة: نشرت لـ نزار إحدى قصائده الممنوعة

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه لبرنامجه «واجه الحقيقة» والمذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أنه «في عام 1994 كنت مسؤولا عن تحرير روز اليوسف حين نشرت لنزار إحدى قصائده الممنوعة، وجدت منه رسالة على الفاكس يشكرني فيها على احتضاني لقصيدته»، حيث قال نزار في رسالته: «لم يفاجئني موقفكم الطليعي الكبير والشجاع فهذا جزء من تراث روز اليوسف ومن تاريخها العريق إلى جانب الفكر الحر والكلمات التي لا تساوم».

وتابع: «من يومها لم أتردد في الاتصال بي كلما كنت في لندن، وكنت استقبله كلما جاء إلى القاهرة، توطدت صداقتنا إلى حد جعله يكشف لي عن الكثير من أسرار حياته التي لم يبح بها من قبل، وكشف لي عن أسرار دفاعه عن المرأة وحبه لها».