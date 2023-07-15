حمزة نمرة يعلن مواعيد طرح أغنيات ألبومه الجديد «رايق»

كشف الفنان حمزة نمرة عن مواعيد طرح أغنيات ألبومه الجديد الذي من المقرر أن يحمل عنوان «رايق»، الذي من المقرر أن يتضمن 13 أغنية.

كل يوم أربعاء أغنية

من المقرر أن يطرح حمزة نمرة كل يوم أربعاء أغنية من الألبوم الجديد في السابعة مساء بتوقيت القاهرة؛ إذ تكون أولى الأغنيات في التاسع عشر من شهر يوليو بعنوان «رايق».

أما الأغنية الثانية والثالثة ستطرحان في 26 يوليو بعنوان «غروب»، و«إسكندرية»، والأغنية الرابعة بعنوان «رياح الحياة» في الثاني من شهر أغسطس.

والأغنية الخامسة والسادسة يجرى طرحهما في التاسع من الشهر ذاته بعنوان لعله خيره، وأنا الطيب، والسابعة والثامنة بعنوان «شيخ العرب»، و«مش سليم»، وذلك في السادس عشر من أغسطس.

بينما يجرى طرح الأغنيتين التاسعة والعاشرة بعنوان «أكيد راجعين»، و«عالم كدابة» في الثالث والعشرين من شهر أغسطس.

الألبوم يتضمن 13 أغنية

ويختتم شهر أغسطس بإطلاق أغنية مرايات، على أن يختتم أغنيات الألبوم في السادس من شهر سبتمبر بأغنيتي «يا سفينة»، و«رجعنا لوجع القلب».