نفاد تذاكر حفل حمزة نمرة في تونس

أعلن الفنان حمزة نمرة عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، نفاد تذاكر حفله المقرر إحياؤه 6 أغسطس في تونس.

ونشر حمزة نمرة بوستر الحفل وعلق عليه قائلا:حفلة تونس - مهرجان مدينة الحمامات كاملة العدد.

حفل حمزة نمرة في الرياض

وأحيا الفنان حمزة نمرة في يونيو الماضي حفلا غنائيا ضخما في السعودية بمشاركة فريق كاريوكي ورفع الحفل شعار كامل العدد،وقبل الحفل تفاعل الجمهور مع حمزة نمره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام فور إعلانه عن الحفل مطالبين بعدد من الأغاني التي حرص بالفعل على تقديمها خلال الحفل.

أغنية «فاضي شوية»

وكان آخر أعمال حمزة نمرة أغنية «فاضي شوية» والتي طرحها في ديسمبر 2020 وحققت نجاحا كبيرا، حيث حصدت العديد من الإشادات وتداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما حققت حتى الأغنية 230 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».