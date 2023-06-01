حمزة نمرة يستعد لطرح ألبومه السادس قريبا

كشف الفنان حمزة نمرة عن تحضيرات ألبومه السادس، المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

حمزة نمرة يعلن تحضيره لألبومه الجديد

ونشر حمزة نمرة، وهو يجلس بالقرب من البحر، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو يقول به: «بداية حي للمزيكا كانت في قعدة رايقة قدام البحر، وبداية ألبومي الجديد كانت برضه في قعدة رايقة على البحر، مراحلة الكتابة باعتبارها أصعب مرحلة، لأن فيها بتتحول المشاعر المحبوسة جوايا».

الألبوم السادس لحمزة نمرة

وأضاف حمزة نمرة: «ومواقف مر بيها ناس حواليا لأغاني، أغاني تقدر تسافر لبعيد وتوصل لقلوب ناس كتير، نفس الأغنية ممكن تأثر في ناس، أو تروق على ناس، ويصبح كل واحد وليه قصته وأغنيته، ألبومي السادس قرب يكون جاهز، أنتو جاهزين؟».

وكان حمزة نمرة، حقق نجاحا كبيرا من خلال ألبومه الأخير، إذ لقي تفاعلا كبيرا من الجمهور، وجذبت العديد من المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك كان أبرزهم «فاضي شوية، معلشي» وغيرهم.