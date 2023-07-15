التحالف الوطني للعمل الأهلي: تنفيذ مشروعات في أسوان بتكلفة 30 مليون جنيه

نشر التحالف الوطني للعمل الأهلي تقريرا جديدا له قال معلقه: «شمالا أو جنوبا وفي كافة ربوع مصر يترك التحالف الوطني للعمل الأهلي بصمته في العمل الأهلي بكل ربوع مصر، خاصة فئة الأولى بالرعاية».

جرى إنشاء عددا من المشروعات التنموية

وأضاف التقرير: «فهنا في جنوب مصر وداخل محافظة أسوان افتتح التحالف الوطني عددا من المشروعات التنموية التي نفذتها المؤسسة بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري».

من جهته، قال هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، إن التحالف قام بتنفيذ مشروعات على أرض الواقع بمحافظة أسوان بلغت حد الـ30 مليون جنيه، وسيتمتع بها الفئات الأولي بالرعاية دون غيرهم.

إجراء دراسات ميدانية قبل العمل على إنشاء المشروعات

فيما قال صباح أحمد، مدير إدارة الموارد البشرية بجمعية النجاة الخيرية، إن هناك دراسات ميدانية في البداية قبل العمل على إنشاء المشروعات على أرض الواقع، ثم يتم التسويق لمثل تلك الأعمال الكبرى للمواطنين.

وتابع التقرير: «مسجدان تم افتتاحهما في قرية بلانه بمركز نصر النوبة، أحدهما على مساحة 140 متر ويسع لـ400 مصلي، والأخر جرى رفع كفائته، بخلاف دار لحفظ القرآن الكريم».