قافلة طبية بالمجان بمركز شباب بيلا في محافظة كفر الشيخ

استقبل مركز شباب «الكوم الطويل»، بمركز شباب بيلا، في محافظة كفر الشيخ، قافلة طبية وفق برتوكول التعاون بين مديرية الشباب والرياضة، و«مؤسسة راعي مصر الطبية»، بإشراف مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرية في تخصصات «الرمد، الباطنة، الجلدية، العظام، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة - التحاليل»، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

8 مراكز ضمن المبادرة الطبية للمواطنين

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أنه يوجد عدد 8 مراكز شباب هي المنوطة باستقبال القوافل الطبية للعمل ضمن هذا البرتوكول، وهى مراكز شباب «الطايفة، الكوم الطويل، ميت الديبة، منية المرشد، بلطيم، سنديون، أبو بدوي، الروس»، مضيفاً أن مراكز الشباب تستقبل أيضاً الحملات الطبية لمبادرة 100 يوم صحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تهدف إلى تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمجان، مؤكداً استعداد مراكز الشباب لاستقبال المواطنين والقوافل الطبية في إطار تفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

تواصل دائم مع مراكز الشباب

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، إلى متابعة عمل القوافل الطبية للمواطنين داخل مراكز الشباب، بالمرور على أرض الواقع، والعمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين، وكذلك من خلال غرفة عمليات المركزية بديوان عام محافظة كفر الشيخ.