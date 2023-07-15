عالم بالأزهر يوضح لـ«قناة الناس» الفرق بين البهتان والغيبة: النبي حذر منهما

أوضح الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، في تناوله لقول النبي محمد – صلى الله عليه وسلم- في آخر البيعة «ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف»، وذلك بعد قوله «لا تشركوا بالله» شيئا ثم قال «لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم».

جبر: «البهتان» اختلاق التهمة و«الغيبة» ذكرك أخاك بما يكره

وأضاف «جبر» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ «البهتان» هو اختلاق تهمة في إنسان وهو بريء منها و«بهته» أي اتهامه بما ليس فيه، بينما «الغيبة» فهي «ذكرك لأخيك المسلم بصفة فيه وهو يكرهها».

لماذا نهانا النبي محمد عن هذا الأمر؟

وتابع عالم الأزهر الشريف، «نهى النبي عن الأخلاق السيئة من بهتان وغيبة وعدم مواجهة الناس بعيوبهم وسط الناس لتجنب فضحهم ونشر الأعمال القبيحة ودفع من ارتكب الخطأ إلى عدم خشيته من افتضاح أمره بعد ذلك وسقوط الحياء عنه ليرتكب المزيد من المعاصي وهو ما حذرنا منه الرسول الكريم».