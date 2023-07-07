داعية إسلامي عبر قناة الناس: الرسول أوصى بعدم الغيبة والنميمة بين الناس

روي الشيخ الدكتور أيمن الحجار، داعية إسلامي، قصة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: «لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئًا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر»، بمعنى أن الرسول وجه الصحابة بأن لا يتحدث أي منهم عن أخيه في غيبته بأي شيء سيئ حتى لا يترك ذلك أثرا في نفس النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ أنه دائما ما كان يحب أن يخرج على أصحابه بصدر سليم تجاه الجميع.

المجتمع الإسلامي يجب أن يتميز بالسلام النفسي

وأوضح الجحار، خلال استضافته على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن رسول الله صلي الله عليه وسلم بهذا الإجراء قد علم الصحابة بأن لا يتحدث أي منهم عن أخيه الغائب حتى يتعامل معه بالشكل اللائق، وأن لا يؤذي أحد منهم أحدا أو يتكلم على أخيه في غيبته، وهذا هو الصحيح، لأن المجتمع الإسلامي يجب أن يتميز بالسلام النفسي والسلام القلبي والسلام لكل الناس، ويكون هناك حب بين الناس وبعضها.