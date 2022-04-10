الإمام الطيب: معاصي القلوب أخطر من الجوارح واحذروا آفات اللسان «فيديو»

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الحوادث مصطلح قديم يستعمل في العلوم العقلية بالتراث الإسلامي، موضحًا أن الحادث هو الذي وُجد بعد عدم، مشيرًا إلى أن الحَدَث يناقض لفظة «قديم»، التي لا أول له ولا عدم يسبقه، وهو الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فإن غير الله حوادث.

وأضاف الطيب، في برنامجه «حديث الإمام الطيب»، الذي يُعرض على قناة الحياة، مع الإعلامي رضا مصطفى، أن صفات الله قديمة لأن ذاته قديمة، بخلاف الحوادث، لأن لها بداية ونهاية، مشددًا على أن الحوادث هي المخلوقات: «كل شيء ما خلا باطل، وكل شيء غيره حادث وباطل».

السلام هو التطهير والتنزيه

واستكمل شيخ الأزهر، الحديث عن اسم السلام، في حلقة اليوم من البرنامج، موضحًا أن السلام هو التطهير والتنزيه، معنى ذلك أن الإنسان يستطيع أن بستخدم هذا الاسم في تطهير قلبه ولسانه وجوارحه: «أهم شيء هو اللسان، فقد يلقي العبد كلمة لا يلقي بها بالا فتهوي به في جهنم 70 خريفًا، مثل السخرية من الآخرين».

الإنسان يجب أن يسلم من آفات اللسان

وأشار، إلى أن الإنسان يجب أن يسلم من آفات اللسان كثيرة، منها الغيبة والكذب والنميمة والاستهزاء والسخرية، وهناك سلامة القلب، إذ أنه من آفات القلب، الحقد والحسد والكره والبغض.

واستشهد الإمام الطيب بقوله تعالى «إلا من أتى الله بقلب سليم»، موضحًا أن السلامة في الآية الكريمة تعني معاصي القلوب، وهي أخطر من معاصي الجوارح، لأن معاصي الجوارح عادة ما ترتبط بالشخص العاصي، أما معاصي القلوب فهي متعدية ويتربت عليها أذى للآخرين.