الرئيس السيسي يوجه كلمة في سجل الزائرين بمستهل زيارته لكينيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة للرئيس روتو رئيس كينيا وللشعب الكيني الشقيق في سجل الزائرين بمستهل زيارته لكينيا للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية:

وقال الرئيس في كلمته: «يسعدني أن أتقدم بخالص التقدير والشكر لفخامة الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، علي حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال، وأعرب عن سعادتي لتواجدي بالعاصمة الكينية نيروبي، متمنياً لأخي فخامة الرئيس روتو ولشعب كينيا الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم».