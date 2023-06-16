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الرئيس السيسي يوجه بتنفيذ تجربتي تحميل على كوبري طه حسين

كتب:

محمد عزالدين
08:31 م | الجمعة 16 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، من بينها محور المستشار عبدالمجيد محمود، بطول 7 كيلومترات، وهو المحور الموازي لشارع 9 بالمقطم.

كما تابع الرئيس السيسي، أعمال تنفيذ كوبري طه حسين الرابط بين محور ياسر رزق بمناطق المقطم والمعادي، بمحور الحضارات، ومنه إلى مناطق وسط البلد وكورنيش النيل.

ووجه الرئيس السيسي حديثه لأحد المهندسين بالمشروع، قائلا: «عمل كبير وعظيم، طمني أنا جيت قبل كدة من شهر، وقالولي شهر 8.. قولت معقول؟».

وتابع: «على كل حال أنا مطمن لكن بنعمل دة لينا، واللي مطمن له أن التحميل اللي احنا عملناه تجربتين مش تجربة واحدة، زي ما اتفقنا».

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