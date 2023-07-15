معلومات عن قرار الأمم المتحدة باتخاذ تدابير وقائية بشأن الذكاء الاصطناعي

دعا مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، عبر قرار تبناه بالتوافق، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وعرض قرار الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعى، بشكل مشترك، كل من كوريا الجنوبية والنمسا والبرازيل والدنمارك والمغرب وسنغافورة.

معلومات عن قرار الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي

- يدعو القرار إلى تعزيز شفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي.

- يدعو القرار إلى ضمان أن البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي تجمع وتستخدم ويتم تشاركها وتخزينها وحذفها بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان.

- أكد القرار على أهمية ضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان طوال فترة تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

- سفير أمريكا في مجلس حقوق الإنسان، ميشيل تايلور، قال إن القرار كان خطوة إلى الأمام للمجلس.

- أعلنت الصين والهند عدم موافقتهما على القرار.

وفي السياق، دعا السفير البلجيكي، مارك بيكستين دو بيتسيرف، باسم الاتحاد الأوروبي، إلى مقاربة حذرة لضمان حماية حقوق الإنسان واحترامها في عالم تتطور فيها التكنولوجيا بوتيرة متسارعة وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

بريطانيا تدعو لوضع ضمانات لاستخدام الذكاء الاصطناعي

فيما دعا السفير البريطاني بمجلس حقوق الإنسان، سايمون مانلي، إلى وضع ضمانات لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وشدد على أن بريطانيا تستضيف قمة حول الذكاء الاصطناعي في الخريف المقبل، للتوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات الأمنية وتقييم ورصد المخاطر المهمة المتعلقة بالتطورات الأخيرة.

وقال سفير بريطانيا: «نحن قلقون للغاية من استخدام التكنولوجيا لتقييد حقوق الإنسان» بما في ذلك التعدي على «الخصوصية».