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السعودية ترحب باعتماد الأمم المتحدة مشروع مكافحة الكراهية الدينية

كتب:

عمرو حسني
12:50 ص | الخميس 13 يوليو 2023
السعودية

السعودية

رحَّبت وزارة الخارجية السعودية، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار «مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف».

مطالبة حثيثة من المملكة

وذكرت الخارجية السعودية عبر بيان لها نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المشروع جاء بعد مطالبة حثيثة من المملكة وعدة دول حول العالم، يأتي تجسيدًا لمبادئ احترام الأديان والثقافات، وتعزيزًا للقيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي.

مواصلة دعم الحوار والتسامح

وبينت المملكة أنها ستواصل جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال، والرافضة لكل الأعمال الهدامة التي تسعى إلى نشر الكراهية والتطرف.

 

 

 

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