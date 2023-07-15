نتنياهو يقضي الليلة بالمستشفى.. وتأجيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيقضي الليلة في المستشفى، وذلك بعد دخوله إليها مساء اليوم إثر شعوره بالإعياء.

نتنياهو في حالة جيدة ويخضع لفحوص طبية

وأوضح مكتب نتنياهو إنه نُقل بسرعة بعد ظهر السبت إلى مركز شيبا الطبي، أكبر مستشفى في إسرائيل يقع قرب تل أبيب، مشيرا إلى أنه في حالة جيدة ويخضع لفحوص طبية.

وفي بيان آخر، قال المكتب إن رئيس الوزراء أمضى بعض الوقت الجمعة وسط الحر الشديد في بحيرة طبريا في شمال إسرائيل.

تفاصيل حالة نتنياهو

وأضاف: «اليوم السبت، شعر بدوار خفيف، وبناء على نصيحة طبيبه الشخصي الدكتور زفي بيركويتز، نُقل إلى قسم الطوارئ في مركز شيبا»، متابعا أن الفحوص الأولية أظهرت نتائج طبيعية، منوها بأن التقييم الأولي هو الجفاف وفقا لشبكة سكاي نيوز.

فيما أعلن مكتب نتنياهو أنه سيبقى في المستشفى الليلة للمراقبة، بناء على توصية أطبائه، مع تأجيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء من الأحد إلى الاثنين.

وكان نتنياهو ظهر فى مقطع فيديو من المستشفى، موضحا أنه بحالة جيدة جدا بعد دخوله المستشفى بسبب شعوره بدوار.