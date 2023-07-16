قرارات قاسية من الأهلي ضد محمد عبدالمنعم بسبب مباراة القمة

قرر الجهاز الفني بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية مغلظة ضد محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدما دخل في مشادة مع محمد هاني، زميله بالفريق خلال لقاء القمة.

وعلم «الوطن سبورت» أن هناك جلسة جمعت الجهاز الفني ومحمد عبدالمنعم شهدت تعنيف اللاعب بسبب تكرار دخوله في مشادات كلامية داخل الملعب مع زملائه، وتم تحذيره بتغليظ العقوبة وصدور قرارت إدارية ضده في الفترة المقبلة حال تكرار الأمر.

قرار صارم من كولر ضد محمد عبدالمنعم

من جانبه، سيطرت حالة من الغضب الشديد على السويسري مارسيل كولر بسبب سلوك عبدالمنعم خلال لقاء القمة، إذ هدد المدير الفني للأهلي، اللاعب بالتجميد حال خروجه عن النص من جديد.

وتقدم محمد عبدالمنعم باعتذار إلى محمد هاني والجهاز الفني، وتعهد بعدم تكرار الأمر وهو ما تقبله الجهاز الفني للفريق بعد مباراة القمة.

ودخل محمد عبدالمنعم في مشادة كلامية مع محمد هاني خلال لقاء القمة بين الأهلي والزمالك يوم الخميس الماضي، والذي انتهى بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

محمد عبدالمنعم يغيب عن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

ويغيب محمد عبدالمنعم عن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب، بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.

ويختتم الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب والمقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة مساء غدًا الأحد على استاد عثمان أحمد عثمان، في إطار مباريات الجولة الـ34 من الدوري المصري الممتاز.