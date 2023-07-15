محمود مسلم: النادي الأهلي نجح في تحقيق أروع أداء منذ فترة طويلة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن النادي الأهلي نجح هذا الموسم في تحقيق أفضل وأروع أداء منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي فاز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا ومع ذلك لم يسلم من الانتقاد بسبب الأداء السيئ: «الأداء دلوقتي بتاع الأهلي بقى روعة».

مسلم: النادي الأهلي لديه ما يقارب من 20 لاعبا في إعارات خارجية

وأضاف «مسلم»، خلال استضافته ببرنامج «بالورقة والقلم»، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على فضائية «TEN»، أن النادي الأهلي يملك ما يقارب الـ20 لاعبا في إعارات خارجية بأندية أخرى، لكن وبسبب وجود مشكلة في إدارة الناشئين بالنادي فقد استعان النادي بكل من الكابتن بدر رجب، وأحمد ناجي، في تلك الإدارة: «كان فيها مشكلة حقيقية».

وتوقع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، بتغيير كبير في إدارة الناشئين بالنادي الأهلي، ذلك لأن الكابتن بدر رجب يقوم بعمل جيد للغاية: «الأهلي عنده مشاكل، لكن السنة دي الأهلي أداؤه وبطولاته من أروع ما يكون، ولولا دلع بعض اللاعبين كانت هتبقى النتيجة تاريخية».