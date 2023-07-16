عاجل| الأهلي يقترب من ضم مهاجم أجنبي من العيار الثقيل.. شوبير يكشف التفاصيل

ألمح الإعلامي أحمد شوبير، إلى اقتراب النادي الأهلي، من التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، استعدادًا للموسم الجديد.

شوبير يلمح لاقتراب سوزا من الأهلي

وكتب «شوبير» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أمير توفيق طلع (سوزا) أوي».

وأمير توفيق، هو مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، ويسعى إلى تدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعاد سوزا، إلى اهتمامات الأهلي من جديد، خلال الصيف الجاري، لتدعيم مركز رأس الحربة استعدادًا للموسم الجديد.

أمير توفيق طلع ( سوزا) أوى — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 15, 2023

كولر يطلب التعاقد مع سوزا

وطلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، التعاقد مع سوزا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان سوزا قريبًا من الانتقال إلى النادي الأهلي، خلال فترة انتقالات يناير الماضية، قبل أن تتعطل الصفقة في اللحظات الأخيرة.

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