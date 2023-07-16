سفير مصر في كينيا: تحقيق الأمن الغذائي أحد الأهداف المشتركة بين البلدين

قال السفير وائل نصر الدين، سفير مصر بكينيا، إن هناك العديد من السلع المتبادلة بين مصر وكينيا، كبطاريات السيارات والمانجو والعصائر والأناناس وبعض الورود، مشيرا إلى أن تحقيق الأمن الغذائي أحد الأهداف المشتركة بين مصر وكينيا.

نصر الدين: دولة كينيا لها دورها كبير بمنطقة شرق إفريقيا

وأضاف «نصر الدين» خلال لقاء له على فضائية «إكسترا نيوز»، أن دولة كينيا لها دورها كبير بمنطقة شرق إفريقيا، كما تمثل مدخلا للأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن القارة الإفريقية غنية بالكثير من الموارد وتستطيع إفريقيا أن تنتفع من حصتها في الكربون بصورة دعم من أجل استغلاله في التنمية.

إفريقيا من أكثر قارات العالم مساهمة في خفض انبعاثات الكربون

وأوضح أن القارة الإفريقية بها نسبة خضرة عالية جدا نحو 27% من خضرة العالم، حيث تعتبر رئة للكرة الأرضية، وبها يتم امتصاص الكربون بعكس قارات أخرى، وهي من أكثر قارات العالم مساهمة في خفض انبعاثات الكربون، مؤكدا أن القارة الإفريقيه تمتلك مصادر وموارد متجدده لتوليد الطاقة.