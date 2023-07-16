تفاصيل ما دار بين الشناوي وزيزو في لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

كشف والد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة طلب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي انتقال أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك إلى صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في الأنباء التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى المارد الأحمر عقب مباراة القمة 126، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

والد زيزو يرد على أنباء طلب محمد الشناوي انتقال زيزو إلى الأهلي وقال والد زيزو في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن أحمد سيد زيزو عقده مستمر مع نادي الزمالك لمدة موسمين، واللاعب لن يرحل عن صفوف الفريق إلا بعد حصول نادي الزمالك على بطولة، خاصة أن اللاعب أحد العناصر الأساسية في الفريق خلال الفترة الحالية، وهناك رفض تام لفكرة رحيله عن صفوف الفريق.

وتابع أن محمد الشناوي لم يطلب بشكل نهائي من أحمد زيزو انتقاله إلى النادي الأهلي، لافتًا إلى أن حارس المادر الأحمر أحد كباتن منتخب مصر، وكان حديثه مع زيزو على أنه قدم مباراة كبيرة في القمة، ولكن لم يحالفه الحظ: «علاقة الشناوي بنجلي قوية، خاصة وأن الثنائي يوجد بشكل دائم مع منتخب مصر رفقة روي فيتوريا».

والد زيزو: ما حدث مع الشناوي طبيعي

وأكمل أن ما حدث بين أحمد زيزو ومحمد الشناوي طبيعي، لأن هذا الأمر يحدث بشكل دائم في الدوريات الأوروبية الكبري، وزيزو فعل هذا الأمر من قبل، خاصة أن اللاعب تواجد في غرفة ملابس النادي الأهلي في وقت سابق، بعد الهزيمة من الزمالك في مسابقة كأس مصر، وهو محبوب من الجميع وعلاقته جيدة مع كافة لاعبي الدوري المصري.