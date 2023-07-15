عاجل.. والد زيزو يكشف حقيقة انتقاله إلى الأهلي.. وشرط رحيله عن الزمالك

كشف مصطفى زيزو، والد أحمد زيزو، لاعب نادي الزمالك، موقف نجله من الانتقال إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في ظل الأنباء التي ربطت اسم اللاعب بالانتقال إلى صفوف القلعة القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، على خلفية صفقة انتقال إمام عاشور للفريق الأحمر.

والد زيزو: نجلي مستمر مع نادي الزمالك

وأكد والد زيزو في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن أحمد سيد زيزو عقده مستمر مع نادي الزمالك حتى عام 2025، مشددا على أن اللاعب مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ولن يرحل عن صفوف النادي، خاصة أن الفريق يرفض فكرة رحيله عن صفوف الفريق بشكل نهائي.

وأضاف: «ما يتردد بشأن تواصل أحمد سيد زيزو مع نادي الأهلي غير صحيح بصورة نهائية، واللاعب عقده مستمر مع نادي الزمالك، وبالتأكيد لن يرحل إلى أي نادٍ إلا بعد الحصول على موافقة ناديه بكل تأكيد».

أحمد سيد زيزو يتلقى عروضا للرحيل عن الزمالك

وأشار والد أحمد سيد زيزو، إلى أن نجله تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، للرحيل عن نادي الزمالك، والعروض كافة وصلت إلى إدارة النادي، مشددا على أن هناك تمسك كامل، ورفض للعروض المقدمة لضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات المقبلة.