الشناوي يقبل رأس زيزو بعد مباراة القمة.. الروح الرياضية قبل الكرة

حرص محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مواساة أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك، عقب انتهاء المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري.

وأظهرت الكاميرات، الشناوي وهو يتحدث مع زيزو بعد مباراة الزمالك في لفتة طيبة منه، قبل أن يقبل رأسه.

الأهلي يضرب الزمالك برباعية في الدوري

وفاز النادي الأهلي، برباعية مقابل هدف أمام الزمالك، خلال المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الحادي والثلاثين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي والزمالك

وسجل زيزو، هدف الزمالك الوحيد أمام الأهلي، من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 78 نقطة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 59 في المركز الثالث.