مجلة جامعة القاهرة للطب البيطري الثامنة عالميا في تصنيف «سكوبس»

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، احتلال المجلة العلمية الدولية لكلية الطب البيطري، المركز الثامن على مستوى العالم في ترتيب المجلات والدوريات العلمية في مجال الطب البيطري في التصنيف الحالي لقاعدة البيانات الدولية سكوبس.

المجلة داخل المربع الذهبي Q1

وقال الدكتور الخشت، إنّ المجلة الدولية للعلوم والطب البيطري حصلت على معامل تأثير 2.2 درجة، مشيرًا إلى أنّ وجود مجلات جامعة القاهرة العلمية في مراكز مرموقة عالمية، ساهم بشكل كبير في التقدم في التصنيفات العالمية بمختلف معاييرها الدولية.

وأضاف الدكتور الخشت، أنّ المجلة الدولية للعلوم والطب البيطري هي مجلة دولية open access تغطي جميع جوانب علم الحيوان والطب البيطري، وتصدر عن كلية الطب البيطري بالتعاون مع الناشر الدولي Taylor and Francis، موضحًا أنّ المجلة أنشئت عام 2014، ثم اعتمدت في قاعدة بيانات سكوبس فبراير 2020.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أنّ المجلة تتصدر أفريقيا والشرق الأوسط وتنافس المجلات العالمية الكبرى في مجال الطب البيطري حيث حصلت على معامل اقتباسات (SiteScore 5.7) وتستمر داخل المربع الذهبي Q1 وتحتل المركز الثامن من بين 186 مجلة عالمية في مجال الطب البيطري.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنّ مجلة كلية الطب البيطري واحدة من المجلات المبوبة في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة مثل سكوبس وسيماجو (Scopus and Scimagojr)، وترتقي بصورة سنوية في جميع مؤشرات النشر بها والاستشهادات ببحوثها دوليًا، وجرى إدراجها في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة ومنها Web of Science و Scopus وPubMed Central، منوها بأنّ عدد الاستشهادات العالمية ارتفع عن العام السابق بزيادة قدرها 30% وفقا لقاعدة بيانات سكوبس.

من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان بكر، عميدة كلية الطب البيطري، أنّ المجلة يتم تحكيمها بواسطة متخصصين عالميين وفقًا لحداثة فكرة البحث وما يقدمه من جديد، حيث تبلغ نسبة رفض الأبحاث 87%، ما يعني أنّ المجلة تختار صفوة البحوث المقدمة للنشر، إلى جانب الاستشهاد بأبحاث المجلة في مقالات علمية مختلفة بمعظم دول العالم ومنشورة في مجلات علمية مرموقة وذات معامل تأثير عالٍ.

زيادة عدد الأبحاث المرسلة للمجلة من 82 بحثا في 2021 لـ103 في 2022

وأضافت عميدة كلية الطب البيطري، أنّ عدد الأبحاث المرسلة إلى المجلة، ارتفع من 82 بحثا في عام 2021 إلى 103 في عام 2022، وبلغت نسبة قبول الأبحاث 13% في عام 2022، ما يعني أنّ المجلة تختار صفوة الأبحاث المقدمة.

يذكر أنّ المجلة العلمية الدولية لكلية الطب البيطري، تصدّر تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، وتحت إشراف الدكتورة إيمان بكر محمد، عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، ومدير التحرير الدكتور هيثم عامر، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة داليا أنور، أستاذ الأمراض المشتركة ومدير التحرير التنفيذي للمجلة.