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جامعة القاهرة تنعى الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بقصر العيني

كتب:

أحمد أبوضيف
09:36 ص | الجمعة 14 يوليو 2023
الدكتور ياسر عبد القادر

الدكتور ياسر عبد القادر

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية الطب قصر العيني جامعه القاهرة وأحد رواد علاج الأورام في مصر والشرق الأوسط، والذي وافته المنية مساء أمس.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الجامعة وكلية الطب ومعهد الأورام، وأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة ومدير مركز قصر العيني لعلاج الأورام سابقًا، ورئيس اللجنة العلمية لمبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.