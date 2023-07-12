ظهرت الآن.. رابط نتيجة كلية الحقوق جامعة القاهرة 2023

ظهرت، منذ قليل، نتيجة كلية الحقوق جامعة القاهرة 2023، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، ويجري إتاحتها عبر رابط مخصص يعرض تفاصيل نتائج امتحانات كافة المواد.

نتيجة كلية الحقوق جامعة القاهرة 2023

يمكن للطلاب بمختلف الفرق الدراسية الإطلاع عبر رابط نتيجة كلية الحقوق جامعة القاهرة 2023، على كافة التفاصيل الخاصة بدرجات المواد، والمقرر إعلانها خلال ساعات، وفق تأكيدات رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، الذي كتب على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «السادة وكلاء ووكيلات نيابة المستقبل، فرحة 98 - 99% منكم قربت».

إعلان نتيجة حقوق القاهرة

كان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد شدد على ضرورة إعلان نتائج الامتحانات للفصل الدراسي الثاني 2023 في أسرع وقت، مؤكدا على ضرورة تذليل كافة العقبات والسرعة في التصحيح لكافة أوراق الامتحانات.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال ترؤوسه الاجتماع الماضي للمجلس الأعلى للجامعات، بسرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني فور الانتهاء منها، مطالبا رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة بالاهتمام بهذا الأمر.