احذر مخالفة استغلال السيارة الملاكي في تحميل الركاب بأجر.. تؤدي لإلغاء الرخصة

قال الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض إن عقوبة استغلال السيارات الملاكي في مهام عمل السيارات الأجرة أي تحميل الملاكي بالركاب نظير أجر يتسبب في سحب الرخصة وإلغائها وفق القانون، ولا تجوز إعادة ترخيصها قبل مضي ثلاثين يوما.

إلغاء الرخصة

وأضاف عبد الله في حديثه لـ«الوطن» أن القانون أوضح أنه في حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسري ذلك على مالك إلا إذا كان وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.

مخالفات مرورية لا يجوز فبها التصالح

- قيادة مركبة خالية من الفرامل.

- السير في عكس الاتجاه.

- تعمد تعطيل حركة المرور.

- التحميل العشوائي لمركبات الأجرة.

- قيادة المركبة تحت تأثير سواء مخدر أو مسكر.

- قيادة مركبات «التوك توك» دون تراخيص.

- قيادة مركبة بدون لوحات.

- استعمال لوحات مخالفة.

- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة «السرينة».

- عدم الإبلاغ عن الشخص المتسبب في حادث كانت نتيجته وقوع مصابين، مع عدم الاهتمام بإسعافهم، أو عدم الابلاغ عن الشخص قائد المركبة، أو عدم إرشاد رجال المرور عنه.

- حيازة أجهزة داخل المركبة تكشف أو تنذر عن مواقع الرادارات.

- استخدام أكثر من رخصة قيادة بشكل غير شرعي.

- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب السائق أجرة أكثر من المقرر الرسمي أو نقل عدد ركاب زائد من المقرر.

- الاعتداء على أي من أفراد المرور.