«الداخلية» تعلن قواعد قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2023- 2024، من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65% للعام الحالي أو العام الماضي، والحاصلين على ليسانس الحقوق، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث بحد أدنى تقدير مقبول، والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد على الأقل عدا تخصص الطب البشري.

موعد فتح باب القبول

وكشف اللواء دكتور هاني أبوالمكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بمقر الأكاديمية، كل التفاصيل والشروط الخاصة بالقبول ومواعيد التقديم، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ فتح باب القبول لحاملي شهادة الثانوية العامة في العام الماضي 2022 ابتداءً من يوم الثلاثاء 18 يوليو وحتى الخميس 10 أغسطس المقبل، لمدة 24 يومًا.

أما فيما يتعلق بحاملي شهادة الثانوية 2023، وطلبة الدور الثاني، وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، فسيتمّ فتح باب القبول لهم بدءا من الخميس 10أغسطس المقبل وحتى الأربعاء 14سبتمبر المقبل، ولمدة 45 يوم مع مراعاة قيام وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، فيجب عليهم تقديم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

وأضاف أنَّ التقديم لحاملي درجة الليسانس من كلية الحقوق ذكور واناث العام السابق 2022، سيبدأ من أول أغسطس وحتى 18 أغسطس المقبل، فضلًا عن حاملي شهادات كليات الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية اناث للعام الحالي 2023، والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه، سيكون بدءا من الاثنين 15 أغسطس المقبل وحتى 15 سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أنَّ التقديم للالتحاق للجميع سيكون من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

شروط الالتحاق

وفيما يتعلق بشروط الالتحاق، بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية، أوضح رئيس أكاديمية الشرطة أنَّه لابد أن يكون مصري الجنسية ومن أبويين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، إضافة إلى ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وألا يكون الطالب أو أقاربه على قوائم الإرهابيين وأن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

وأضاف اللواء أبوالمكارم، أنَّ المتقدم يجب ألا يقل طول قامته عن 170 سم، وألا يزيد سنه في أول أكتوبر المقبل عن 22 سنة ميلادية، فضلا عن ضرورة استكماله شروط اللياقة الصحية والنفسية، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة، وألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

وفيما يتعلق بالحاصلين على المؤهلات الجامعية، يجب ألا يقل طول القامة عن 165 سم للذكو 160 سم للإناث، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، ويصرح الكشف بنظارة، وألا يحصل المتقدم على نسبة أقل من 40% من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة، وألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين، وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بالقسم عن 28 عامًا للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير و35 سنة للدكتوراه أو ما يعادلها.

مراحل التقديم للأكاديمية

ولفت إلى أنَّ مراحل التقديم للأكاديمية تمر عبر عدة مراحل، حيث يخضع الطالب للاختبارات «المقاس – القوام – الطبي والنفسي – الرياضي – القدرات – السمات الشخصية – الهيئة – الكشف الطبي المتقدم»، ويخضع الطالب لاختبار مقاس الطـول، فضلاً عن اختبار القوام: «الوزن المثالي = طول الطالب – 90»، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية «العظام – الرمد – الباطنة – الجراحة – الأسنان - ... إلخ».

وأوضح أنَّ الطالب يخضع للاختبار النفسي بمعرفة اللجان المختصة بقطاع الخدمات الطبية (يشرف عليه أطباء نفسيين، كما يخضع للاختبار الرياضي اجتياز قفزة الثقة وبعض الاختبارات المهارية كالجري والوثب والبطن والعقلة، والسباحة، واختبار القدرات الذي يشمل مجموعة من المعلومات العامة: ثقافية – تاريخية – اجتماعية – أمنية، ثم اختبار السمات لقياس الشخصية وتوافر السمات المطلوبة في طالب الكلية، بينما يخضع الطالب لكشف الهيئة، عن طريق مناظرة الطلبة والتيقن من توافر الشروط المطلوبة وترتيب الطلاب حسب المجموع؛ وذلك قبل أن يخضع للكشف الطبي المتقدم، وهو عبارة عن مجموعة من الكشوف المتقدمة (رسم مخ – مقياس سمع – موجات صوتية بطن - موجات صوتية قلب – معمل «تحاليل مخدرات وفيروسات».

وأوضح مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أنَّ مكان الاختبارات، هو من خلال البوابة رقم 5 بالأكاديمية اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا.

تيسيرات للمتقدمين بأكاديمية الشرطة

وأضاف أنَّه تمّ توفير عدة تيسيرات للمتقدمين بأكاديمية الشرطة، من بينها إعلان نتائج وتحديد مواعيد الاختبارات عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت دون تحميلهم مشقة السفر للوقوف على النتائج، وتوفير منافذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري، وصحيفة الحالة الجنائية والطوابع، وتوفير لجنتين للاستعلام والرد على أي استفسارات للطلبة، فضلًا عن طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات لكيفية التقديم، وتوفير خط تليفوني مباشر، لتلقي أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق بكلية الشرطة على رقم (0224109102).