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وفد من كلية الشرطة يزور مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي في القاهرة

كتب:

محمد بركات
01:36 م | الثلاثاء 07 فبراير 2023
وفد من كلية الشرطة

وفد من كلية الشرطة

واصلت وزارة الداخلية مشاركة الاحتفال بعيدها السنوي، مع أطياف المجتمع المصري كافة، وأوفدت أكاديمية الشرطة عددا من طلبة وطالبات وضباط وضابطات كلية الشرطة في زيارة لمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي بالتجمع الأول في القاهرة.

جهود رجال الشرطة في حماية الوطن والمواطنين

وكان في استقبالهم القائمين على إدارة المدرسة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وأشادت مديرة المدرسة بجهود رجال الشرطة في حماية الوطن والمواطنين.

وألقى أحد ممثلي كلية الشرطة كلمة تضمنت الحديث عن الملحمة البطولية والتاريخية لرجال الشرطة يوم 25 يناير 1952 بمدينة الإسماعيلية، والتى سطرها التاريخ بأحرف من نور وخلدها في صفحاته المجيدة، وجرى تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.

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بقلم محمد بركات