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طلاب كلية الشرطة يزورون المرضى بالمعهد القومي للأورام

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
02:04 م | الجمعة 03 فبراير 2023
زيارة طلاب كلية الشرطة للمعهد القومي للأورام

زيارة طلاب كلية الشرطة للمعهد القومي للأورام

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة، وإيماناً من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفالات بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصري كونها ذكرى راسخة في أذهان المصريين، أوفدت أكاديمية الشرطة عددا من الضباط والضابطات وطلبة وطالبات كلية الشرطة في زيارة لأطفال المعهد القومي للأورام. 

تفاصيل الزيارة   

كان في استقبالهم مدير المعهد القومي للأورام وفريق العمل بالمستشفى، والتقى طلبة وطالبات الكلية بالأطفال المرضى المحجوزين بجميع وحدات وأقسام المستشفى، وقاموا بتوزيع الهدايا العينية التي أظهرت البهجة والسرور، كما حرص عدد من ضباط وضابطات وطلبة وطالبات كلية الشرطة على التبرع بالدم لصالح مرضى المعهد.

وتوجه القائمون على إدارة المعهد بالشكر لوزارة الداخلية، معربين عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة لما لها من مردود إيجابي ومعنوي فعال في نفوس الأطفال المرضى مشيدين بجهود وزارة الداخلية الدائمة والمشهودة في كافة المجالات الأمنية والاجتماعية والإنسانية والخدمية.

وفى ختام الزيارة تم التقاط الصور التذكارية التي تضم وفد كلية الشرطة مع الأطفال المرضى بمعهد الأورام.

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