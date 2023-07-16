تفاصيل تعامد الشمس على الكعبة المشرفة للمرة الثانية خلال 2023

تشهد المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، وهو التعامد الثاني والأخير للشمس على الكعبة خلال العام الجاري.

وفي التفاصيل بشأن تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة، في بيان، أنَّ التعامد الثاني للشمس على الكعبة المشرفة يحدث مع عودة الشمس ظاهريا قادمة من مدار السرطان متجهه جنوباً إلى خط الاستواء وتتوسط خط الزوال وتصبح الشمس على ارتفاع 90 درجة تقريباً وقت أذان الظهر في المسجد الحرام، وفقًا لصفحة الجمعية الفلكية بجدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تعامد الشمس على الكعبة المشرفة

وأوضح «أبو زاهرة» بشأن تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، أنَّ الشمس ستكون عند الساعة 12:26:44 ظهراً بالتوقيت السعودي وسيصبح ظل الزوال صفرا ويختفي ظل الكعبة المشرفة.

وعن أسباب ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، أوضح أبو زاهرة أنَّ سبب الظاهرة يعود إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة والذي يؤدي إلى انتقال الشمس ظاهريا بين مداري السرطان شمالاً والجدي جنوباً مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة.

التعامد الأول للشمس على الكعبة

وأشار إلى أنَّ المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً أو جنوباً كلها تشهد هذا الحدث مرتين في السنة ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان وتتصف به أماكن من الكرة الأرضية محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

جدير بالذكر أنَّ تعامد الشمس الأول على الكعبة المشرفة خلال 2023 حدث في شهر مايو الماضي أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان.