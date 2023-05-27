كشفت الجمعية الفلكية بجدة، عن موعد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، للمرة الأولى خلال العام الجاري 2023/1444 والمقرر أن يحدث خلال الساعات المقبلة.

موعد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة

وأفاد المهندس ماجدة أبو زهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، بأن سماء مكة المكرمة تشهد غدًا تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، وقت آذان الظهر في المسجد الحرام في تمام الساعة 12:18 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة 9:18 صباحا بتوقيت جرينتش.

وأضاف رئيس جمعية الفلكية، في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للجمعية، أن الشمس ستتعامد في أقصي ارتفاع لها 90 درجة، حيث سيختفي ظل الكعبة تماما وظلال جميع الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال أصفر، بينما ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.

عدد مرات تعامد الشمس على الكعبة

وأشار إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة بين خط الاستواء ومدار السرطان، خلال الحركة الظاهرية للشمس حيث تصبح أشعة الشمس على استقامة مع الكعبة خلال شهر مايو، ومن المتوقع أن تتكرر هذه الظاهرة عند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.

وأضاف أن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالا وجنوبا كلها تشهد هذه الظاهرة مرتين في السنة ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.