رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مساء اليوم الجمعة، برفع كسوة الكعبة المشرفة، وذلك للحفاظ على نظافتها ومنع العبث بها استعدادا لموسم الحج المقبل.

عادة سنوية

وبحسب قناة «الإخبارية» السعودية مساء اليوم الجمعة قالت الرئاسة: «مما جرت عليه العادة من كل عام، يرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً من سطح المطاف».

تفاصيل أكثر عن القماش المغطي للكعبة

وتابعت «شؤون الحرمين»: «يغطى الجزء المرفوع بإزار أبيض من نوع خاص من القماش القطني بعرض مترين من الجهات الأربع للكعبة المشرفة».