ضبط 1130 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملات تموينية بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 1130 علبة سجائر مجهولة المصدر، خلال حملات رقابية وتفتيشية مفاجئة على الأنشطة التجارية بنطاق مركز ههيا.

ضبط 1130 علبه سجائر مجهولة المصدر

وقامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، بشن حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وتمكنت الحملة أثناء مرورها على المحلات التجارية واﻷكشاك بقرى خلوة أبو حطب ومنزل حيان وكفر دبوس والمهدية من ضبط 113 قاروصة سجائر أنواع مختلفة مجهولة المصدر، وغير معلن عن أسعار بيعها، بإجمالي كمية مقدارها 1130 علبة، وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام 10325 و10326 و10328 و10329 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات بمقر الإدارة على ذمة المحاضر.

تحرير محاضر لمخابز مخالفة

كما تمكنت الحملة التموينية أثناء مرورها على المخابز من تحرير المحضر رقم 10330 لسنة 2023 جنح ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل، ومحضر إثبات حالة للتصرف في 5 شكائر دقيق وبيعها في السوق السوداء، وعدد 4 محاضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.