هل يكون الكارت الموحد الجديد بديلا عن بطاقة التموين؟.. مصدر يجيب

تشمل منظومة الكارت الموحد الجديدة على عدة خدمات حكومية تقدمها الدولة للمواطنين، سواء الخدمات الصحية أو الدعم السلعي على بطاقة التموين أو الخدمات البريدية، كخدمات أولية تنفذها الهيئة القومية للبريد على الكارت الموحد الذكي.

الكارت الموحد وبطاقة التموين

وعن علاقة الكارت الموحد بالبطاقة التموينية، أكد مصدر في وزارة التموين لـ«الوطن»، أن الكارت لن يكون بديلا عن البطاقة التموينية ولن يؤدي إلى إلغائها أو الاستغناء عنها، موضحا أن العلاقة تتمثل في أن الخدمات التي تقدم على البطاقة التموينية من صرف الخبز المدعم والسلع التموينية ستكون متاح الحصول عليها من خلال الكارت الموحد باعتباره سيضم عددا من الخدمات التموينية على نفس الكارت ومنها «التأمين الصحي وخدمات البريد وصرف الخبز وصرف السلع التموينية».

إحكام السيطرة على الدعم التمويني

ونوه المصدر، في تصريح لـ«الوطن» بأن إدراج خدمات صرف الخبز المدعم وصرف السلع التموينية عبر الكارت الموحد الذكي، سيساهم في القضاء على كل أشكال سرقة الدعم وعدم الوصول لمستحقيه، مما يساعد وزارة التموين في إحكام السيطرة على الخبز المدعم والسلع التموينية.