مصدر بـ«التموين»: الكارت الموحد اختياري وليس إجباريا على أصحاب البطاقات

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الكارت الموحد الذي تعتزم الهيئة القومية للبريد تطبيقه لدمج الخدمات الحكومية والتأمين الصحي عبر كارت واحد ليس إجباريا، وإنما لمن يرغب فقط من أصحاب البطاقات التموينية أو أي مواطن يستفيد من الخدمات البريدية ولديه حساب بهيئة البريد.

الكارت الموحد للخدمات الحكومية

وذكر المصدر لـ«الوطن»، أنه يُجرى حاليا اتخاذ عدد من الخطوات التنفيذية لتطبيق الكارت الموحد، في إطار تطبيق منظومة التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة المصرية، موضحا أن التطبيق الأولي والتجريبي للكارت سيكون على عدد محدود في نطاق محافظة بورسعيد لمن يرغب من المواطنين، لكونها أول محافظة تنتهي من ميكنة منظومة التأمين الصحي.

فتح حساب بالبريد

وأشار المصدر إلى أن فتح حساب بالبريد يعتبر الأساس في طلب المواطن الحصول على الكارت الموحد، قائلا: «أي مواطن لديه حساب بالفعل يستطيع الحصول على الكارت حال رغبته في توحيد حزمة الخدمات الحكومية التي يستفيد منها من خلال كارت واحد».

ويتطلب فتح حساب شخصي في هيئة البريد تسجيل بيانات المواطن، وتشمل بطاقة الرقم القومي، ورقم هاتف محمول مسجل باسمه لدى إحدى شركات الاتصالات الأربعة.