تقديم خدمات طبية مجانية لـ1548 مواطنا ضمن «حياة كريمة» بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال القافلة الطبية بقرية البراجيل بمركز ملوي، حيث تم الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانا لـ1548 حالة، ضمن الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

قافلة طبية في مركز ملوي

من جانبه أكد الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية مجانا بواقع 210 حالات جراحة، 387 أطفال، 225 باطنة، 80 نساء، 129 أسنان، 149 رمد، 145 أنف وأذن، 192 جلدية، 31 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 124 تحليلا مختلفا، و6 موجات صوتية، و3 حالات أشعة سينية و104 كشف مبكر للضغط والسكر، و20 حالة خلع أسنان وتحويل 41 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 107 مواطنين.

فحص المقبلين على الزواج

وأعلنت مديرية الصحة في المنيا، أمس، عن إجراء الفحص الطبي لما يقرب من 32 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين المقبلين على الزواج بالمحافظة، وذلك منذ انطلاق المبادرة نهاية فبراير الماضي، وحتى الأسبوع الأول من يوليو الجاري، وتشمل الفحوصات الكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.