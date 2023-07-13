محافظ المنيا يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اجتماعا اليوم الخميس، لمناقشة الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، بهدف النهوض بمستوى الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام لمحافظة المنيا وأعضاء الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة.

تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة مع رفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مع إعداد تقارير دورية بما تم تنفيذه في الخطة.

الاهتمام بمياه الشرب والصرف الصحي

وفي وقت سابق وجه محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، موجها بتكثيف أعمال الصيانة الدورية وتطهير شبكات المياه على مستوى مراكز المحافظة، ضمن خطة المحافظة لضمان جودة واستدامة الخدمة المقدمة والقضاء على المشكلات الناتجة عن سوء الاستخدام والضغط الزائد علي الشبكات وخاصة خلال فصل الصيف مع زيادة استهلاك المياه.