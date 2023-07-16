«شيري مصر» تفوز بجائزة عالمية لتميزها في مبيعات ما بعد البيع

فازت شركة شيري ووكيلها في مصر شركة جي بي أوتو، بجائزة Network Renewal وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر وكلاء شيري العالمي السنوي 2023، وذلك بالتزامن مع معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023، أحد أهم معارض السيارات الدولية، والذي عقد في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات في شنغهاي بالصين.

يأتي فوز علامة شيري مصر بهذه الجائزة تأكيداً على ريادتها في سوق السيارات وتميزها بأكبر شبكة من التجار ومراكز التوزيع إلى جانب امتلاك شبكة كبيرة لخدمات ما بعد البيع، فضلاً عن تطبيق هويتها الجديدة وحرصها على تقديم أفضل خدمة للعملاء، حيث تضع شركة شيري ووكيلها في مصر شركة جي بي أوتو عملائها على رأس أولوياتها وتسعى باستمرار إلى الحفاظ على ثقتهم وإرضائهم.

وفي هذا الإطار، أعرب فريد فاضل، رئيس قطاع شيري بشركة جي بي اوتو عن سعادته بالجائزة وقال: "يعد فوز شيري مصر بهذه الجائزة تتويجاً لجهودها ودليلاً على صدارتها في سوق السيارات المصري وقدرتها على كسب ثقة العملاء. وقد تمكنت شركة شيري ووكيلها في مصر شركة جي بي أوتو خلال السنوات الماضية من تقديم أعلى مستوى من الخدمة وتوفير أسهل طريقة للتواصل مع العملاء من خلال شبكتها الكبيرة للبيع والصيانة المنتشرة على مستوى الجمهورية."

وأكد فاضل، على التزام كل من شركة شيري ووكيلها في مصر شركة جي بي أوتو بالحفاظ على جودة التصنيع والخدمات المقدمة، والسعي بصفة مستمرة إلى تقديم أحدث التقنيات وتطوير الخدمات حتى تلائم المتطلبات المتغيرة للعملاء وتوفر لهم تجربة مميزة. كما لفت إلى أن شيري ستواصل جهودها لتعزيز تواجدها في السوق المصري وتحسين قدراتها التنافسية لتظل الخيار الأفضل للمستهلكين المصريين.

الجدير بالذكر أن سيارات شيري الصينية في مصر تدعمها شركة جي بي أوتو بتوفير أعلى مستوى من خدمات البيع والصيانة وقطع الغيار، من خلال أكبر شبكة متكاملة من صالات العرض ومراكز الصيانة ومنافذ بيع قطع الغيار الموزعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الجمهورية، علاوة على أنها كانت أول شركة سيارات في مصر تقوم بتوفير خدمة شراء وحجز السيارات عبر الموقع الإلكتروني بهدف تسهيل وتيسير الحصول على جميع سيارات الشركة المتميزة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تكريس مفاهيم الشمول المالي تنفيذاً لرؤية مصر 2030، وتتوافر جميع هذه الخدمات لسيارات شيري من خلال تطبيق الهاتف المحمول تماشياً مع التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم.