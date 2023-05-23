مصرع شاب دهسا أثناء عودته من سوق السيارات في مدينة نصر

لقي شاب مصرعه دهسا، أثناء عودته من سوق السيارات في مدينة نصر، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى الخاصة بأحد المستشفيات، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول شاب جثة هامدة، بادعاء حادث سيارة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أحمد خالد» 32 عاما، وبالفحص، تبين إصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، وتهشم بالجمجمة، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتبين من خلال الفحص العثور على متعلقاته الشخصية.

التحريات

كشفت التحريات، أن الشاب المجني عليه كان في سوق السيارات بمدينة نصر، وأثناء عبوره الطريق دهسته السيارة، وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد السيارة وضبط قائدها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.