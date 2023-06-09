إقبال كثيف في أول أيام سوق السيارات بالمنوفية (صور)

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن سوق السيارات الجديد شهد إقبالا كثيفا في أول أيام تشغيله، موضحا أنه مزود بكافة الخدمات اللوجيستية وتوافر كافة خدمات المرور والحماية المدنية والشهر العقاري وورش الميكانيكا.

أول سوق للسيارات في المنوفية

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن الهدف من إقامة سوق السيارات هو مواجهة الأسواق العشوائية، وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال العمل على توفير أماكن حضارية يمكن من خلالها تمكين البائع والمشتري من التواجد بمكان واحد يتمتع بكافة المزايا.

ويقام سوق السيارات لأول مرة بمحافظة المنوفية، ويتم تنظيمه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بصفة دورية، بمدخل قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن بنطاق مدينة شبين الكوم.

توفر الخدمات في سوق السيارات بالمنوفية

ويتميز سوق السيارات بتوافر كافة الخدمات من الحماية المدنية والشهر العقاري والمرور والإسعاف وورش الميكانيكا وغيرها من الخدمات الحيوية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن المنوفي.

وكان محافظ المنوفية قرر دخول السيارات مجانا أول أسبوعين من افتتاح سوق السيارات الجديد والإعفاء من كافة الرسوم.