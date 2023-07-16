وزير التعليم: ما يحدث في الثانوية العامة عبء وإرهاق على الطالب والأسرة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه بداية من 6 أغسطس المقبل، ينطلق الملتقى الأول لتطوير المناهج في المرحلة الإعدادية، بمشاركة لجنة من الخبراء الدوليين والمحليين والعالميين، وبعد الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، ستنطلق مباشرة تطوير مناهج المرحلة الثانوية، متابعا أنّ ما يحدث في المرحلة الثانوية، عبء وإرهاق على الطالب والأسرة: «عليكم بالانتظار لتطوير المناهج وصولا للمرحلة الثانوية».

وأضاف الوزير، أنّه أعطى توجيهاته بأن تشمل المناهج الدراسية على مقررات تساعد على تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، مشددا على أنّ التركيز سيكون على المفاهيم الكبرى وليس الحشو وتكدس المعلومات التفصيلية، بل المفاهيم الأساسية.